Il presidente della Regione risponde al duro attacco del sindaco di Cosenza che in una nota diffusa ieri lo aveva accusato di dirigere la sua attività amministrativa non verso la risoluzione dei tanti problemi che affliggono i calabresi, ma “a ordire congiure e intrallazzi”

“E’ proprio il caso di dire che Mario Occhiuto comincia a dare i numeri e parla a vanvera. E’ evidente che alza i toni e punta sulla provocazione, nel chiaro tentativo di rifarsi una verginità. Spera che così facendo possa tirarsi fuori e far dimenticare che egli è stato uno dei protagonisti principali della compagine che con Scopelliti ha condotto la Calabria allo sfascio. Non a caso, in questo primo anno e mezzo il mio impegno dal governo regionale è stato inevitabilmente dedicato prima di tutto a spalare le pesanti e nauseabonde macerie generate dalle loro distruzioni. L’amministrazione della cosa pubblica a Cosenza e in Calabria negli ultimi cinque anni ha conosciuto vere e proprie barbarie e devastazioni. Solo ora potrà aprirsi in Calabria un ciclo virtuoso per realizzare investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita dell’occupazione e per promuovere iniziative rivolte ad assicurare ai cittadini i diritti primari e costitutivi dello Stato sociale. Solo ora, grazie al lavoro che stiamo svolgendo, si apre la possibilità per una “Calabria normale”, i cui tratti distintivi sono contrassegnati dal principio dell’etica e della legalità. Una Regione siffatta è ovviamente sconosciuta a Mario Occhiuto e ai suoi sodali. Per quanto mi riguarda sono sereno e non sono affatto stupito del nervosismo di Mario Occhiuto. Il suo parlare a vanvera non è l’effetto di un colpo di sole ma è dettato da una sua non celata preoccupazione per il fatto che, alla fin fine, tutti i nodi vengono al pettine. Del resto questo accade quando prevale un uso distorto dell’azione amministrativa ed una concezione privatistica della cosa pubblica”.

