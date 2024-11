È partita oggi, a Palazzo Campanella, la campagna vaccinale rivolta ai cittadini della città metropolitana di Reggio Calabria nonché a tutti i calabresi, a seguito della Convenzione sottoscritta dal Consiglio regionale della Calabria e dall’Asp della Città dello Stretto.

La Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, in via Cardinale Portanova, ospiterà l’equipe di medici e sanitari che avranno il compito di somministrare i vaccini anti-Covid, secondo le priorità indicate dal Piano vaccinale nazionale.

Il presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo esorta la comunità calabrese «ad aderire ad una scelta di etica sociale e civile. Con consapevolezza e fiducia - afferma il presidente - i cittadini partecipino alla campagna vaccinale per guardare al futuro con una prospettiva di serenità. Il vaccino è uno strumento formidabile che non lascia spazio ad ignoranza e pregiudizi, e soprattutto permette di tutelare la nostra salute e quella di chi ci sta attorno».

Un appello al buon senso, quello del presidente Arruzzolo, che assicura: «I grandi locali fanno della sala Monteleone un Centro Vaccinale, dal punto di vista logistico e sanitario, all’altezza della sfida alla quale siamo chiamati per far fronte ad una pandemia che ha alterato la nostra quotidianità e che ha tramortito la nostra socialità. Lo spazio messo a disposizione dal Consiglio regionale, allestito con grande efficienza dagli uffici tecnici ed amministrativi dell’Ente - che ho l’onere di presiedere e che desidero ringraziare per la celerità con la quale hanno adempiuto alla missione richiesta - ha superato il vaglio della Commissione straordinaria dell’Asp, coordinata da S.E. il Prefetto Meloni”.

L’attuale configurazione della sala Monteleone è stata giudicata idonea rispetto agli standard di mantenimento delle distanze, e capace di ospitare fino a cinque postazioni vaccinali.