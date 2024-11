VIDEO | Puntata del programma condotto da Pietro Comito e Pino Aprile interamente dedicata alle sentenza del processo in abbreviato

Settanta condanne, diciannove assoluzioni. Una sentenza storica. È quella emessa nell'ambito del processo in abbreviato scaturito dall'inchiesta Rinascita Scott. La puntata andata in onda giovedì 11 novembre, del fornat condotto da Pietro Comito è Pino Aprile è stata dedicata interamente al verdetto di sabato 6 novembre letto dal gup distrettuale Claudio Paris nell'aula bunker di Lamezia Terme.

Un impianto accusatorio che ha sostanzialmente retto come ha affermato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri nell'intervista rilasciata subito dopo la lettura della sentenza. Nel corso della puntata del format dedicato al maxi processo abbiamo ascoltato le parole di Gratteri e analizzato condanne e risarcimenti danni che gli imputati dovranno pagare alle costituite parte civili, enti privati e associazioni. E ancora sono state proposte intercettazioni esclusive.

In studio hanno partecipato l'avvocato Salvatore Sorbilli componente del collegio difensivo nel maxiprocesso sia nel filone con rito ordinario che in quello in abbreviato e Giuseppe Baglivo cronista giudiziario e direttore de IlVibonese.it.