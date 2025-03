Un giovane ha perso la vita in un’incidente stradale sulla Statale 106 nel Comune di Amendolara nel Cosentino. A darne notizia l’Associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106 attraverso i propri canali social. Nel tratto di strada interessato si registrano code e rallentamenti.

Da quanto si è appreso, la vittima era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Sul posto sono giunti i soccorsi, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas.

Il post

«L'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica con immenso dolore e grande sconforto l'ennesimo incidente stradale mortale avvenuto pochi minuti fa ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Nel tragico impatto ha perso la vita un giovane ragazzo. Code e rallentamenti: raccomandiamo la massima prudenza. Ringraziamo quanti ci hanno segnalato l'incidente. Seguiranno aggiornamento #bastavittime106»