Il Codacons ha presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Catanzaro contro il presidente della Giunta regionale, la società Rfi e l'Autorità per i trasporti. riguardante «l'attivazione della stazione ferroviaria di Cannitello-Villa San Giovanni senza che fosse garantito l'utilizzo e l'accesso ai disabili e senza rispondere alle richieste di informazioni inviate tramite Pec». Lo rende noto la stessa associazione.

La denuncia, è scritto in una nota, «evidenzia la mancata accessibilità della stazione ferroviaria di Cannitello-Villa San Giovanni, attivata senza adottare le misure necessarie per garantire l'accesso al servizio alle persone con disabilità. Questa grave omissione rappresenta una violazione dei diritti fondamentali dei cittadini disabili, che si vedono privati della possibilità di utilizzare un servizio pubblico essenziale in modo autonomo e sicuro. Nonostante le normative vigenti impongano l'adozione di misure adeguate per garantire l'accessibilità, le autorità competenti hanno ignorato tali obblighi, dimostrando una totale mancanza di sensibilità e rispetto per i diritti delle persone con disabilità».

Il 26 giugno 2024, è scritto ancora nella nota, «la nostra associazione ha inviato una Pec al governatore della Calabria, alla società Rfi e all'Autorità per i trasporti, richiedendo informazioni e delucidazioni riguardo l'attivazione della stazione ferroviaria di Cannitello-Villa San Giovanni. Nonostante la natura urgente e rilevante della nostra richiesta, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Questo silenzio istituzionale è inaccettabile e rappresenta un ulteriore segnale di disinteresse e negligenza da parte delle autorità coinvolte».

Alla Procura, il Codacons chiede di «verificare la legittimità delle azioni e delle iniziative intraprese dal presidente della Giunta regionale e da Rfi in relazione all'attivazione della stazione ferroviaria di Cannitello-Villa San Giovanni, con l'eventuale individuazione delle singole responsabilità penali, nonché l'accertamento delle responsabilità penali per la mancata risposta alla nostra richiesta di informazioni e delucidazioni anche per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza sui trasporti e sulla omessa adozione di misure necessarie per garantire l'accessibilità ai disabili». L'esposto è stato inviato anche al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed a quello delle Disabilità, all'Autorità garante per i diritti delle persone con disabilità, e alle principali associazioni nazionali che difendono i diritti delle persone con disabilità.