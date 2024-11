VIDEO | Un’opera già costata 2,5 milioni di euro, ma per completarla ne servono altri 500mila. Dal 2012 ai giorni nostri, gli impegni assunti e non mantenuti per un’infrastruttura fondamentale per rilanciare il vecchio “Giardino sul mare”

Anno 2017, l’assessore ai Lavori pubblici Lombardo, amministrazione Costa, rassicura: «I lavori ripartiranno a breve». Dieci giorni per riaprire il cantiere, chiuso da un bel po’ «ma – si mostra certo l’amministratore – entro la fine del 2018 l’opera sarà consegnata».

Anno 2019, l’assessore ai Lavori pubblici Russo, amministrazione Limardo, rassicura di nuovo: «Stiamo lavorando con la Regione per il finanziamento». Più cauto, Russo: «Servono 500.000 euro che, nonostante qualcuno dica il contrario, non ci sono… C’è il problema legato all’innalzamento di una falda, che va risolto». E poi tutto il resto: bitumazione, segnaletica orizzontale, illuminazione.

La situazione oggi

Anno 2020, tutto fermo: ecco come si presenta il sottopasso ferroviario di Vibo Marina, una delle tante – troppe – eterne incompiute in una delle province più povere e sprecone d’Europa, Vibo Valentia. A fare un giro nel cantiere paralizzato da anni, dove l’unica forma di vita sono germogli che fanno ormai capolino sull’asfalto, sembra che i lavori in fondo siano quasi finiti. E invece no...

Ma ci si chiede: per realizzare quest’opera, costata finora circa 2,5 milioni di euro, servivano davvero tutti questi soldi?

Il passato e il futuro

Presentato il progetto nel 2012, dall’assessore Modafferi, amministrazione D’Agostino, un cartello – ancora oggi - annuncia la fine dei lavori per il 2017. Un altro ancora rimanda al 2019. Il sottopasso doveva collegare e ammodernare due parti della frazione turistica vibonese di fatto da sempre isolate dalla linea ferroviaria Rosarno-Eccellente. Finora impegni non mantenuti, promesse e soldi spesi per un’opera non fruibile che potrebbe restituire anche decoro, vivibilità ed un minimo di modernità a quello che un tempo l’Italia conosceva come il Giardino sul mare.