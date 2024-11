Il giocatore era stato arrestato nell'ambito dell’operazione “Laqueo” con l'accusa di appartenere ad una organizzazione finalizzata all’usura e all’estorsione. Venerdì appuntamento allo stadio San Vito-Marulla

Il giorno giusto potrebbe essere quello di venerdì 23 settembre. La location ideale? Lo stadio San Vito-Marulla. Francesco Modesto medita di raccontare la sua verità sulla vicenda giudiziaria che lo ha travolto a fine agosto.

Colpo ai clan cosentini, 14 arresti: c’è anche il calciatore professionista Francesco Modesto NOMI-VIDEO

Ha in animo di organizzare una conferenza stampa coinvolgendo Fedele Bisceglia. Nei panni del frate ultrà e non di assessore, si intende. Modesto ha ottenuto la libertà su disposizione del Tribunale del Riesame. I giudici, accogliendo le tesi dell'avvocato Leo Sulla, hanno ritenuto che non vi fossero elementi per giustificare la carcerazione preventiva del calciatore.

Che adesso vorrebbe chiarire i tanti lati oscuri di questa storia di prestiti e criminalità.

“Laqueo”, torna in libertà il calciatore Modesto

Salvatore Bruno