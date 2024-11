Testimonianze, manifestazioni, volti, voci, persone. La guerra in Ucraina ha avuto una risonanza importantissima anche in Italia, con mobilitazioni di massa che hanno visto Roma centro di iniziative di supporto alle popolazioni colpite dal conflitto.

Dal primo raduno della comunità ucraina nel giorno dei primi attacchi alla fiaccolata fra Campidoglio e Colosseo, passando per le iniziative degli atenei del Lazio, con l’Università “La Sapienza” della rettrice calabrese Antonella Polimeni in prima linea. Lo speciale de LaCapitale racconta la vicinanza a chi vive l’incubo della guerra, coronando la campagna anti conflitto promossa dal Network La C, dal Gruppo Pubbliemme Italia, da Diemmecom, da VIACONDOTTI21 e da LaCapitale. Lo speciale, a cura di Matteo Occhiuto, è adesso disponibile su LaC Play.