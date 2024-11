Subentra a Pietro Comito che resterà nella redazione giornalistica. Due le nuove condirezioni

Pietro Melia è il nuovo direttore di LaC News24, la testata giornalistica del network LaC che produce il telegiornale e l’informazione video della testata edita dal Gruppo Pubbliemme. Il nuovo direttore, che subentra a Pietro Comito nella direzione di LaC News24 e a Stefano Mandarano in quella del Vibonese, è stato presentato al corpo giornalistico ed ai tecnici nella giornata di ieri, alla presenza del direttore generale Maria Grazia Falduto e dell’editore Domenico Maduli. Nell’occasione sono state presentate le nuove condirezioni, che vedono Stefano Mandarano e Giuseppe Baglivo affiancare il nuovo direttore Melia su LaC News24 e su Il Vibonese.



Dopo gli ottimi risultati del primo semestre 2017, che vedono tutte le testate del gruppo in costante crescita, l’editore e la direzione generale hanno deciso per un cambio alla direzione che è un’evoluzione naturale del progetto editoriale dell’azienda e del network LaC, che grazie alla sua natura multicanale fatta di tv, web e social vuole offrire un’informazione sempre più libera e autorevole, perfettamente in linea con il patto che LaC ha stretto con i calabresi.



Pietro Melia, 65 anni, è stato una delle colonne dell’informazione Rai in Calabria. Inizia a lavorare negli anni ’70 nel Giornale di Calabria e per circa 20 anni ha collaborato con testate nazionali come Il Mattino e Paese Sera. Dalla fine degli anni ’80 entra in RAI e diventa inviato speciale dalla Locride negli anni delle guerre tra i clan e diventa inviato di punta per i fatti di cronaca della Calabria. (LEGGI L'EDITORIALE DEL DIRETTORE MELIA)

Il nuovo direttore subentra a Pietro Comito, che nel semestre della sua direzione ha raccolto apprezzabili risultati sia dal punto di vista dei numeri che dei processi, traghettando il corpo giornalistico nella nuova organizzazione che il network LaC si è data a partire dal mese di gennaio 2017: "Si conclude il mio secondo ciclo alla direzione della testata televisiva. Una fase nella quale ho realizzato alcune delle cose migliori della mia carriera. Torno a fare ciò che meglio so fare, il giornalista - dichiara Pietro Comito - nell'auspicio di poter riprendere quanto prima i progetti editoriali lasciati in sospeso per adempiere ad un più importante compito, quello di trasformare la redazione giornalistica di LaC Tv nell'ingranaggio di un grande network. Ringrazio l'editore Domenico Maduli e il direttore generale Maria Grazia Falduto per la fiducia e l'affetto che mi hanno dato. Ringrazio tutti i colleghi con i quali ho condiviso una grande parentesi fatta di risultati che per me restano straordinari. E saluto con un fortissimo abbraccio il mio successore, Pietro Melia, un grande collega dalla cui esperienza e dal cui temperamento ho molto da imparare".

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE PASQUALE MOTTA | Benvenuto a bordo direttore Melia

Soddisfazione per il lavoro di Comito è stata espressa dal presidente del Gruppo Pubbiemme ed editore delle testate Domenico Maduli, che ha così sintetizzato il cambio alla direzione: “Squadra che vince si cambia, per evolvere e crescere ancora di più. Quello di Pietro Melia è un grande innesto per il nostro network, un nome che mancava alla nostra organizzazione editoriale per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. L’esperienza e la carriera di Melia, che è stato un pluriennale punto di riferimento per la RAI in Calabria, sono una garanzia di autorevolezza, imparzialità ed equilibrio e segnano un importante passo in avanti nell’evoluzione che abbiamo in mente per il network LaC. Pietro Comito – conclude Maduli - ha fatto un ottimo lavoro e lo ringraziamo per i buoni risultati: proprio per questo resterà con noi, all’interno del corpo giornalistico, e potenzierà con la sua professionalità e con la qualità dei suoi servizi l’informazione de LaC News24”.

La nuova struttura delle direzioni delle testate del Gruppo Pubbliemme



Testata web LaC News24 - www.lacnews24.it e relativa app

Direttore responsabile: Pasquale Motta

Condirettore responsabile: Stefano Mandarano

Testata TG LaC News24 e relativi prodotti tv - www.lactv.t

Direttore responsabile: Pietro Melia

Condirettore responsabile: Stefano Mandarano

Testata web Il Vibonese - www.ilvibonese.it

Direttore responsabile: Pietro Melia

Condirettore responsabile: Giuseppe Baglivo