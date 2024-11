Il tg di Lacnews24 andrà in onda alle 14.00, alle 19.30 e alle 24.00

Il Tg di LaCnews24 cambia orario. Per venire incontro alle richieste degli ascoltatori e per consolidare la fiducia dei telespettatori il tg di Lacnews24 cambia orario. La nostra informazione sempre puntuale e sempre dentro la notizia, vi da appuntamento tutti i giorni alle 14.00 e alle 19.30 sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it.