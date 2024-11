Cosenza in lutto per i funerali del 23enne ucciso con una coltellata a Diamante. Le indagini continuano per individuare i partecipanti alla rissa

«Ci hai lasciato all'improvviso ma il tempo non cancellerà il tuo sorriso». Sono le parole scritte sullo striscione apposto dagli amici all'uscita della chiesa della Madonna di Loreto, a Cosenza, dove sono stati celebrati i funerali di Francesco Augieri, il ragazzo di 23 anni ucciso con una coltellata a Diamante, il 22 agosto scorso. Le esequie del giovane sono state celebrate, in un clima di grande commozione (foto Ansa) e alla presenza di tantissimi amici e conoscenti in lacrime. Ha celebrato mons. Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito della diocesi, assieme il padre vicario e i sacerdoti delle città di Cosenza e Diamante.



«Hai perso la tua vita - ha detto un amico del ragazzo durante la cerimonia funebre - per difendere un amico». Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all'uscita della messa. Accesi anche alcuni fumogeni rossi e blu in ricordo della fede calcistica del ragazzo, tifoso del Cosenza. Le indagini continuano per individuare i partecipanti alla rissa e il responsabile dell'omicidio. Una fiaccolata è invece prevista in serata a Diamante. Il corteo attraverserà le vie della cittadina tirrenica per concludersi nella piazzetta dove si è consumato il delitto.



