I ladri sono tornati in azione nella scuola media Zumbini di via Misasi a Cosenza. Anche questa volta, come nella notte tra domenica e lunedì scorsi, sono penetrati nei locali e hanno scassinato i distributori di bevande e merendine, rubando i soldi che vi erano contenuti. Sul posto, allertati dai collaboratori scolastici, sono giunti i carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, i malviventi, avrebbero forzato una delle porte di ingresso laterali, dotata di maniglione antipanico e dunque non particolarmente resistente. Non è escluso che gli autori del furto scoperto lunedì e di quello consumato la notte scorsa siano le stesse persone. Da ricordare il fatto che a Cosenza quella di ieri 12 febbraio è stata una giornata festiva.