I malviventi si sono introdotti nelle attività commerciali di Pizzo sottraendo merce e soldi. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini di videosorveglianza

Un furto è stato messo a segno la notte scorsa nei punti vendita della Giacinto Callipo conserve alimentari e dell’adiacente Gelateria Callipo, in via Riviera Prangi a Pizzo. I malviventi, si sarebbero introdotti nei locali dalle finestre poste ai lati del fabbricato che ospita anche lo stabilimento produttivo del gelato e, una volta raggiunti i due punti vendita, si sono impossessati di prodotti e contanti per un ammontare quantificato in oltre 5mila euro. Sono stati gli stessi dipendenti a dare l’allarme questa mattina all’apertura dell’attività. Sul posto, per l’avvio delle indagini, si sono portati i carabinieri della Stazione di Pizzo che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza con l’obiettivo di identificare gli autori del furto.