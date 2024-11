Doppio intervento salva-vita nel pomeriggio di oggi ad opera di velivoli dell'Aeronautica militare. Il primo ha visto l'attivazione di un elicottero HH139 dell'85 Centro di ricerca e soccorso di Pratica di Mare (Csar) intervenuto per aiutare un uomo colto da grave malore a Ponza. Il secondo, invece si è svolto sulla tratta Lamezia Terme-Ciampino a favore di una ragazza trasportata con estrema urgenza con un velivolo Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino. La giovane di 21 anni doveva essere trasferita dall'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" (Catanzaro) al Policlinico Gemelli di Roma. Accompagnata dalla mamma e da un'equipe medica, giunta a Ciampino intorno alle 17, è stata subito trasferita in ambulanza all'ospedale romano per ricevere le necessarie cure specialistiche. Quando richiesto dalle autorità competenti inoltre, il servizio è svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero. Nel 2018 sono state 115 le missioni di questo genere svolte dagli equipaggi e dai velivoli dell'Aeronautica, per un totale di oltre 310 ore di volo e 110 pazienti - tra cui moltissimi bambini – trasportati.