Due serre, all'interno delle quali erano coltivate 3.000 piante di marijuana, sono state individuate e sequestrate in un vivaio a Lamezia Terme (Catanzaro) dai baschi verdi della Guardia di Finanza, coordinati dalla locale procura della Repubblica. In mezzo ad altre coltivazioni, sono state individuate due grosse serre industriali, complete anche di impianto di irrigazione automatizzato, in cui erano state messe a dimora le piante di marijuana, in gran parte pronte per essere lavorate e vendute. Il vivaista non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che comprovasse la legittimità della coltivazione e, quindi, i militari hanno provveduto a sequestrare le piante e le serre. L'uomo è stato denunciato con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.