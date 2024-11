L’uomo, 35anni, di Platania è stato sottoposto ai domiciliari. Migliorano le condizioni del centauro ferito

La Polizia locale lametina ha proceduto all'arresto un camionista, B.B. di anni 35, residente a Platania, per omissione di soccorso e fuga dopo a seguito di incidente stradale con feriti.





La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione effettuata dal personale intervenuto, diretto dal comandante, Salvatore Zucco, il mezzo pesante condotto da B.B. ha invaso il senso si marcia opposto ove transitava il ciclomotore, urtandolo e facendolo rovinare al suolo. Nell'impatto il giovanissimo centauro ha riportato un trauma cranico e contusioni varie ed è stato ricoverato in osservazione presso il nosocomio cittadino. B.B. quindi non ha prestato soccorso e si è dato immediatamente alla fuga; grazie alle testimonianze acquisite in loco, e all'analisi di alcune telecamere di videosorveglianza, è stata individuata la targa dell'autocarro che trasportava nell'occorso un escavatore. Il veicolo risultava intestato ad una ditta edile.

La fuga del conducente

Le ricerche avviate immediatamente, si concludevano, allorquando il conducente è stato rintracciato a Feroleto Antico, nei pressi del deposito dei veicoli dell'azienda per il quale l'arrestato presta la propria attività lavorativa di autista. Il conducente sottoposto, tra l'altro con ad accertamenti con precursore per la ricerca di sostanze psicotrope, risultava positivo; gli esiti sono in corso di conferma mediante analisi cliniche.





Dopo le formalità di rito, il B.B., previa informativa al sostituto procuratore di Turno, Giulia Maria Scavello, è stato dichiarato in stato di arresto e collocato secondo le disposizioni del pm agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La patente di guida e la relativa carta di qualificazione professionale, sono state ritirate. Nonostante il ricovero ospedaliero, le condizioni generali del ciclomotorista coinvolto, non sembrano destare particolari preoccupazioni.