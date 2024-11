Disagi per il maltempo anche a Lamezia e nel comprensorio dove nella tarda serata di ieri forte raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi e cartelloni pubblicitari. Per tutta la notte quattro squadre dei vigili del fuoco e la cooperativa Malgrado tutto sono stati all'opera per monitorare il territorio. Diversi gli smottamenti franosi specie nella strada provinciale che conduce alle terme di Caronte sulla strada provinciale 105 chiusa su entrambe le corsie di marcia prima della messa in sicurezza.

Il forte vento ha anche abbattuto il babbo natale gigante collocato nell'area antistante il centro commerciale due Mari di Maida. L'intensità delle piogge ha consumato il manto stradale provocando buche e piccole voragini.