Il ragazzo, un 19enne già noto alle forze dell'ordine, è stato incastrato dalle telecamere e dalle testimonianze delle vittime. Si cerca il complice

Nei giorni scorsi aveva commesso più di uno scippo in pieno centro. Le vittime lo ricordavano bene in volto nonostante la sua azione sia stata fulminea, agevolata dal complice che lo attendeva a bordo di uno scooter con il quale, dopo aver strappato la borsa alle malcapitate signore, fuggivano dileguandosi per le vie limitrofe.

Ma ai carabinieri i vari casi verificatisi sono apparsi immediatamente collegati fra loro ed è proprio grazie alle connessioni delle dichiarazioni delle vittime, che riportavano medesimi dettagli, e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati per le vie del centro cittadino, che i militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Principale, sono giunti rapidamente all’identificazione di Marco Cosimo Passalacqua, 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Stesso modus operandi. A bordo dello scooter, con i caschi indossati, puntavano la preda. Poi il Passalacqua scendeva dal mezzo, strappava la borsa, di corsa raggiungeva il suo complice e via verso un nuovo obiettivo. E le indagini portano al complesso popolare cd. “Ciampa di Cavallo” dove il Passalacqua dimora e dove, alle prime luci di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno localizzato il soggetto e proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal locale Tribunale mentre proseguono le indagini per identificare il suo complice.

In foto Marco Cosimo Passalacqua