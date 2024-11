I suoi movimenti hanno insospettito i militari dell’Arma. A seguito di perquisizione domiciliare trovato piccolo deposito di sostanze stupefacenti

Nel corso degli ultimi giorni, i militari della Stazione di Lamezia Terme Scalo, nell'ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno messo in atto servizi di osservazione, pedinamento e controllo di alcuni soggetti della giurisdizione. Il monitoraggio, tuttavia, ha portato all'attenzione di un giovane insospettabile in bicicletta.





I suoi spostamenti sono risultati strani ai militari operanti ed il suo atteggiamento troppo guardingo per un semplice “ciclista della domenica”, pertanto, S.M. classe ’79 è stato fermato è sottoposto a controllo. Divergenti le sue dichiarazioni in merito ai tragitti percorsi con la sua bici che hanno insospettito ancor più i carabinieri. In tasca, inoltre, un mazzo di chiavi apparentemente inutile ma che poi ha portato ad un appartamento, in località Marinella, ove, a seguito di perquisizione, è stato rinvenuto un piccolo deposito di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio al dettaglio.

Circa 1500 euro in banconote di vario taglio conservati in vari cassetti. Circa 60 i grammi di eroina sequestrati, 20 quelli di marijuana oltre che a flaconi di metadone e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Per tali ragioni, S.M., dopo le formalità di rito, veniva arrestato e, a seguito di udienza di convalida, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.