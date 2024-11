Disagi per i passeggeri del volo diretto a Milano-Malpensa partito con grave ritardo

Giornata decisamente nera per l’aeroporto di Lamezia Terme e, in particolare, per il volo delle 18.10 che dalla città della piana era diretto a Milano-Malpensa. L’aereo ha infatti subìto un ritardo di oltre un’ora a causa di diversi accidenti susseguitisi nel corso del pomeriggio. Intorno alle 17.30 mentre erano in corso le operazioni di check in, un uomo in compagnia della moglie e presumibilmente di ritorno dopo aver trascorso in Calabria qualche giorno di vacanza è stato colto da un improvviso arresto cardiaco. A nulla sono valse le manovre di rianimazione e l’intervento dei sanitari del 118. Successivamente, mentre il velivolo era in fase di decollo un altro passeggero è stato colto da malore costringendo l’aereo al rientro. Si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza mentre il volo ha subìto inevitabilmente un enorme ritardo.

Luana Costa