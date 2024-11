Il cagnolino è risultato essere di proprietà di una coppia, i quali si sono dimostrati riconoscenti

Oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti in via dei Morgeti per prestare soccorso a un cagnolino rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello di una abitazione privata. Il cucciolo veniva tempestivamente liberato e affidato alle cure amorevoli dei suoi padroni. Dimostrazione di gratitudine da parte dei proprietari del cane e dagli abitanti della zona che incuriositi si erano avvicinati per assistere alle operazioni di soccorso.

l.c.