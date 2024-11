I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Kennedy. I veicoli sono andati completamente distrutti

Due auto sono andate in fiamme nella notte nel comune di Lamezia Terme. Squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenute in piazza Kennedy a Sambiase per un incendio che ha coinvolto una Nissan Micra, una Lancia Y ed una Fiat 500. Le prime due completamente distrutte, la Fiat 500 riportava lievi danni al solo paraurti anteriore. Al termine delle operazioni di spegnimento dai primi rilievi effettuati non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa la natura dolosa dell'incendio ma, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto, per domare le fiamme, sette unità dei vigili del fuoco con supporto di due automezzi.

l.c.