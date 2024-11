Il giovane era stato arrestato lo scorso mese per lo stesso reato. Le vittime sempre anziane signore alla quali il 20enne arraffava quanto riusciva infilandosi direttamente nelle loro autovetture

Era stato arrestato poco meno di un mese fa dai carabinieri di Lamezia Terme, Marco Cosimo Passalacqua, 20 anni. Durante il periodo delle festività natalizie aveva messo a segno svariati colpi in pieno centro. Vittime sempre anziane signore che si vedevano strappare borsa ed effetti personali con mossa fulminea. Dopo l’arresto e la convalida era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nel complesso popolare della cd. “Ciampa”, in località Nicastro. Ma ciò non gli ha impedito di continuare a delinquere ed è proprio dal balcone della sua abitazione che progettava di colpire ancora. Questa volta lo scenario è il parcheggio del vicino supermercato. Vittime: ancora indifese signore.

La posizione strategica del suo appartamento gli permetteva di puntare l’obiettivo e colpire al momento giusto, infilandosi questa volta direttamente nelle autovetture delle malcapitate prima che queste riprendessero la marcia, portando via quanto riusciva ad arraffare, per poi scomparire all’interno dello stesso squarcio della rete di recinzione del complesso popolare dal quale era sbucato.

I carabinieri della Stazione di Lamezia Terme, guidati dal comandante Pietro Tribuzio, si sono perciò messi subito al lavoro e dopo una meticolosa analisi di telecamere di videosorveglianza e altre risultanze investigative sono giunti nuovamente all’identificazione del reo. A carico del giovane eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal locale Tribunale, per i reati di evasione e furto con strappo.