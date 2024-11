Sul posto per ricostruire la dinamica del curioso sinistro la Polizia Locale e i sanitari del 118

Ha impattato con la sua autovettura contro un palo della luce rimanendo ferito e facendolo cadere rovinosamente, e pericolosamente, a terra. L’incidente, che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, è avvenuto a Lamezia in via degli Itali. Alla guida un diciannovenne che avrebbe perso il controllo dell'auto. Sul posto gli uomini della Municipale per capire l’esatta dinamica del sinistro che ha attirato diversi curiosi sul posto vista la mole del palo che cadendo ha occupato entrambe le carreggiate della strada. Ad intervenire anche i mezzi della manutenzione stradale e la Multiservizi.