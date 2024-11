L'episodio si è verificato su via Tagliamento. Inizialmente si è pensato che le fiamme provenissero da un negozio

Attimi di panico si sono vissuti questo pomeriggio a Lamezia Terme quando nel pomeriggio ignoti hanno dato fuoco ad una cassetta per i volantini pubblicitari affissa nelle vicinanze di un'attività commerciale su via Tagliamento. Inizialmente, l'impressione era quella che il fumo provenisse dal negozio di abbigliamento da poco inaugurato ma successivamente anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco l'incendio è stato ridimensionato e spento. Sul posto sono intervenuti anche i carabineri della locale stazione. Dai rilievi effettuati non risultano danni particolarmente gravi per la struttura commerciale salvo l'annerimento delle pareti e del portone dell'ingresso dello stabile.

Luana Costa