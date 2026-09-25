Assistito dal suo legale, Fabio Davoli, si è presentato ieri davanti ai magistrati del Tribunale minorile di Catanzaro il ragazzo di 14 anni che aveva progettato di accoltellare una docente dell'istituto Nicotera-Costabile e che è stato fermato dai carabinieri. Il ragazzo - secondo quanto si apprende - nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 14enne è stato denunciato a piede libero mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda. Le indagini, condotte nel massimo riserbo, si stanno concentrando sul cellulare del ragazzo e sulle chat di Telegram. Gli inquirenti nelle scorse ore hanno sentito anche i familiari del giovane. Per ora, la scuola, ha sospeso in via provvisoria l'alunno