Incendio di un box questo pomeriggio in Via Talete a Lamezia Terme, in pieno centro abitato in prossimità del campo sportivo. Il rogo ha interessato un box con struttura in legno e copertura con pannelli coibentati.



All'interno attrezzature agricole varie e arnesi da lavoro completamente danneggiati dalle fiamme ed una bombola di gpl che prontamente è stata allontanata dai vigili del fuoco e posta in sicurezza.



Il tempestivo intervento delle unità del distaccamento di Lamezia Terme, con ulteriore supporto di autobotte, ha evitato il propagarsi al tetto e all'abitazione attigua.



Non risultano danni a persone. In corso accertamenti circa l'origine dell'incendio ma l'ipotesi più accreditata è quella accidentale dovuta ad un malfunzionamento dell'impianto elettrico all'interno del box. Sul posto anche la Polizia di Stato per quanto di competenza.