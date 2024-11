Un incendio ha coinvolto una baracca sita in località Lenza a Lamezia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco Comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme. Il rogo è divampato all'interno di un locale adibito ad area ristoro. Interessate dalle fiamme pedane in legno, mobilia e materiale combustibile vario.

Nella struttura vi era anche una bombola di gpl fortunatamente non interessata dalle fiamme, prontamente messa in sicurezza. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all'intera struttura. Non si registrano danni a persone. Sul posto Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.