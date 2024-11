Il 35enne è esponente dell’omonimo clan. Nell’ambito dei controlli sul territorio, i carabinieri hanno inoltre arrestato due persone per furto di energia elettrica

Una serie di controlli sono stati effettuati dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, impiegati negli ultimi due giorni in un dispositivo teso al controllo del territorio. Le attività, in particolare, sono state indirizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, delle violazioni al codice della strada, nonché dei reati in materia di stupefacenti.

L'obiettivo da parte dell'Arma dei Carabinieri è quello di garantire una maggiore percezione della sicurezza nonché di presenza sul territorio. I controlli hanno portato all'arresto di Emanuele Iannazzo, 35 anni, esponente dell'omonimo clan, destinatario di ordine di carcerazione, dovendo espiare lo stesso due anni di reclusione.

Numerose sono state anche le verifiche presso abitazioni private ed esercizi commerciali al fine di contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica.

Nella circostanza sono stati arrestati due soggetti, G.G. 69 anni; e B.F. 47 anni, e ne è stato deferito un terzo per aver manomesso il contatore rispettivamente di una attività commerciale nel centro di Nicastro e di tre abitazioni private tramite meccanismi che permettevano di allacciarsi abusivamente alla linea elettrica, procurando così all'ente fornitore un danno di oltre 50.000 euro.