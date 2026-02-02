Secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero avuto origine da un camino. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia locale

Due famiglie sono state messe in salvo in serata a Lamezia Terme dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio in un appartamento di via Marconi. Sul posto anche agenti della Polizia locale di supporto per regolare la circolazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe divampato all'interno di un appartamento forse da un camino, per poi propagarsi fino a una mansarda dove viveva un'altra famiglia. In tutto sarebbero sei le persone evacuate. Sono in corso ulteriori accertamenti.