Il rogo è scoppiato probabilmente per un malfunzionamento dell’impianto elettrico in un’abitazione in località Caronte

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme impegnati in diversi interventi. Allertati da numerose chiamate pervenute alla sala operativa del 115, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, alle ore 01.05 circa, interveniva per un incendio autovettura in Viale delle Nazioni a Sant’Eufemia a Lamezia Terme. Interessata dalle fiamme scaturite per cause del tutto accidentali, una vettura Fiat Uno. Il tempestivo intervento dei Vigili ha evitato il propagarsi dell’incendio alle vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Incendio in abitazione

Successivamente, la squadra dei Vigili del Fuoco veniva inviata, con supporto di autobotte, per incendio abitazione in località Caronte. Un appartamento sito in uno stabile di due piani fuori terra è stato interessato da un incendio scaturito da probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico. Le fiamme hanno coinvolto completamente il piano terra adibito a locale cucina e, danni da annerimento provocati dal fumo si sono riscontrati nella zona notte posta al piano superiore. L’abitazione era attualmente in fitto ad una famiglia di extracomunitari che fortunatamente accortisi dell’incendio, riuscivano ad abbandonare lo stabile riportando solo una lieve intossicazione da fumo. Il nucleo familiare, composto da 4 unità di cui due bambini veniva comunque trasportato dal personale Suem118, presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme per un controllo. Sul posto intervenivano altresì Carabinieri del Comando Compagnia di Lamezia Terme e personale tecnico Enel.

