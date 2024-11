Sono state evacuate alcune residenze in via cautelativa. Il fronte di fuoco è molto vasto

Un vasto incendio sta interessando località Acquafredda a Lamezia Terme. Il fronte di fuoco si sta estendo verso alcune abitazioni che sono state evacuate in via cautelativa. Il rischio per i residenti, secondo quanto riferito, è molto alto dal momento che la zona impervia rende difficoltoso ai mezzi dei vigili del fuoco di raggiungere le aree colpite dal rogo.

!banner!

L’incendio è visibile dall’intera piana di Sant’Eufemia. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del comando provinciale di Catanzaro supportate da due autobotti. E' stata inoltre fatta richiesta del mezzo aereo ma al momento non vi è alcuna disponibilità poichè tutte le unità sono impegnate in operazioni di spegnimento in altre zone della Calabria.

Luana Costa