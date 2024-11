Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via del Progresso a Lamezia Terme. Una Citroen C3 e una Toyota Rav4 per cause ancora in corso d'accertamento si sarebbero scontrate frontalmente. L'uomo alla guida del primo mezzo è rimasto incastrato nelle lamiere del mezzo, ragion per cui si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro. Anche la donna alla guida dell'altro veicolo è rimasta ferita. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme dal personale del 118.

Luana Costa