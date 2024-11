Secondo una prima sommaria ricostruzione l’auto sarebbe sbandata dopo una curva andando a colpire il guardrail

Un tragico incidente si è verificato questa mattina all’alba sulla statale 18 in prossimità del centro meccanografico a Lamezia Terme. Un giovane, Giovanni Gugliotta 22 anni originario di Filadelfia (Vv), si trovava alla guida della sua auto, una Peugeot 308 grigia, quando ha perso il controllo del mezzo andando a finire fuori strada. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la vettura all’uscita da una curva sarebbe sbandata ribaltandosi più volte e portandosi dalla parte opposta della carreggiata in una scarpata adiacente alla corsia.

Semplici non si sono rivelate le ricerche del corpo del giovane. All’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro la vettura risultava essere vuota. Dopo aver percorso qualche decina di metri i soccorritori rinvenivano infatti il corpo privo di vita del 22enne a circa trenta metri di distanza dal luogo dell’impatto. Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e la polizia. Solo intorno alle 11 e dopo una prima ispezione autoptica effettuata dal medico legale di turno Raffaele Mancini è stato possibile rimuovere il mezzo e portar via il corpo del giovane.

Luana Costa