Nell’ospedale vecchio è stata installata la tenda per i molecolari ma la viabilità non si presta ai serpentoni di macchine e i tempi si allungano a causa del poco personale

Anche oggi giornata di tamponi per Lamezia Terme. Dalle prime ore di questa mattina lunghe file di auto si snodano per arrivare all’ospedale vecchio, dove è stata posta la tenda predisposta all’effettuazione dei test molecolari.

Essendo una zona antica di Nicastro, con strade strette e diversi sensi unici, da giorni è completamente congestionata. A questo si aggiunge anche il fatto che il personale è, come sempre, scarso. Una sola infermiera effettua i tamponi, con un prolungamento dei tempi ulteriore.

Lunghe file anche oggi alle farmacie, con diversi casi di contatti di positivi per i quali vengono predisposte code esterne per non creare assembramenti e aumentare le distanze. Molte le farmacie che effettueranno il servizio anche domenica andando incontro ad una richiesta sempre più alta.