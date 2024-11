Era chiusa nei bagni di un autonoleggio e non voleva uscire. Gli agenti hanno provveduto a raggiungerla, è stata poi portata in ospedale per gli accertamenti del caso

Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia di frontiera di Lamezia Terme hanno rintracciato e messo in sicurezza una persona che risultava scomparsa da giorni.

Si trattava in particolare di una donna straniera, residente in provincia di Bolzano, la cui scomparsa era stata denunciata dal marito. Chiusa nei bagni di un autonoleggio, si dimostrava refrattaria a qualsiasi aiuto proposto dagli uomini in divisa. Alla fine, questi ultimi, temendo che potesse farsi del male, hanno forzato la porta e raggiunto la donna che è stata poi trasferita in ospedale da personale del 118, per gli accertamenti del caso e il successivo ricongiungimento con i familiari.