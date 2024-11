Il 17enne portava l’arma alla cintola: una beretta calibro 9 con matricola punzonata, clandestina, completa di caricatore con sei cartucce

Nel corso di un mirato servizio predisposto per la prevenzione di reati di genere condotto nella città di Lamezia Terme personale della squadra mobile di Catanzaro e del locale Commissariato di polizia ha tratto in arresto un giovane lametino di 17 anni, incensurato, trovato in possesso di un’arma da fuoco e del relativo munizionamento.

Gli agenti nella serata di mercoledì nel transitare in una pubblica via della cittadina notavano tre giovani ragazzi assumere alla loro vista un atteggiamento sospetto e in evidente stato di agitazione. Tale comportamento insospettiva gli operatori di polizia che procedevano ai dovuti controlli. Durante l’attività si notava che uno dei ragazzi aveva una vistosa protuberanza all’altezza della cintola del pantalone, pertanto si procedeva alla perquisizione personale dalla quale emergeva che il giovane occultava sulla sua persona una pistola modello Beretta calibro 9 con matricola punzonata, clandestina, completa di caricatore con sei cartucce, pronta ad un eventuale uso.

Pertanto, espletate le procedure di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica per i Minori di Catanzaro, il giovane arrestato veniva affidato all’Istituto Penale per Minorenni.

