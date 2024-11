Da subito le sue condizioni di salute erano apparse gravi. L'uomo stava facendo dei lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata. Indagano i carabinieri

E’ morto all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Franco Muraca, l’operaio cinquantenne caduto da un’impalcatura giovedì nel quartiere Cafaldo di Sambiase, ex comune di Lamezia Terme. L’uomo stava lavorando sui ponteggi di un’abitazione privata quando, per cause da accertare, sarebbe caduto facendo un volo di sette metri e colpendo con la testa.

Ricoverato prima al Giovanni Paolo II è stato poi trasferito al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dall’Unità operativa di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e dai carabinieri. Ad indagare la compagnia di Lamezia Terme guidata dal capitano Pietro Tribuzio.

