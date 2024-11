Lo ha disposto il Comune, saranno usato le risorse erogate dal ministero dell’Interno. L’intervento costerà in totale 400mila euro

Un impianto di videosorveglianza nel campo rom di contrada Scordovillo, a Lamezia Terme. L’installazione è stata disposta dal Comune, attraverso una determina del dirigente del settore tecnico. L'intervento, che costerà circa 400mila euro, sarà effettuato utilizzando il contributo straordinario di 500 mila euro erogato al Comune dal ministero dell'Interno.

Nel campo rom vivono circa 400 persone, in una situazione di precarietà sotto l'aspetto igienico-sanitario. Il sito, inoltre, in passato è stato teatro di numerosi incendi di rifiuti, con conseguente pericolo per chi ci vive ed emissione di fumi nocivi. Una situazione di emergenza sociale aggravata dal fatto che l'accampamento sorge a breve distanza dall'ospedale cittadino.