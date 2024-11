Nessun contagio oggi a Lamezia Terme. Un dato importante che strappa la speranza che il peggio sia passato. Una la guarigione comunicata e della quale dà notizia il bollettino comunale.

I casi di soggetti positivi in città, quindi, diventano 277. Nel frattempo rimango ricoverati nel reparto Covid del Giovanni Paolo II otto degenti. In questi giorni è arrivato in corsia un nuovo medico, che si va ad aggiungere all’unico professionista dei neo sei assunti che non aveva rifiutato l’incarico e, ovviamente, agli specialisti già presenti. Altri due medici sono però attesi andando così a rimpinguare la squadra e le corsie.