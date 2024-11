La città sconvolta per la scomparsa della diciottenne colpita da cinque aneurismi e spirata all’ospedale di Cosenza. Dalla scuola che frequentava partirà il corteo funebre verso la Cattedrale dove si svolgeranno i funerali

«Sorridente anche nei momenti difficili, quasi a voler esorcizzare i suoi problemi; semplice nei suoi gesti, sensibile, sempre presente. Il liceo "Campanella" con Alessia perde una stilla di quella linfa di vita che alimenta ogni scuola, ogni comunità. I suoi compagni e noi suoi insegnanti, increduli, viviamo ore di angoscia e smarrimento, pensando ad un banco vuoto, privo della luce che Alessia sapeva donare. Ora, la nostra Alessia è un Angelo fra gli angeli». Così in una nota il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme ricorda la giovane Alessia Muraca, 18 anni, spirata ieri all’ospedale di Cosenza dove era stata ricoverata in gravi condizioni al reparto di rianimazione a causa di cinque aneurismi.

Appresa la notizia i compagni di scuola durante una manifestazione, che si è svolta venerdì in città, le avevano dedicato striscioni incitandola a lottare e a non mollare. Nella giornata di ieri la triste notizia che ha tolto le speranze lasciando incredula e sgomenta un’intera comunità. Tantissimi in queste ultime ore i messaggi di cordoglio e di commozione lasciati sulle pagine social da amici, compagni, conoscenti.

Nella mattinata di oggi, il consiglio di classe e gli studenti della VB del liceo Scienze Umane, la classe che Alessia frequentava, in accordo con il dirigente, saranno presenti alla camera ardente dove già nelle scorse ore tanti hanno dato il loro ultimo saluto alla giovane. Nel pomeriggio dalla stesso liceo Campanella partirà alle 14 il corteo funebre verso la Cattedrale dove alle 15 di svolgeranno i funerali.