Nei giorni scorsi a Lamezia Terme personale della polizia di stato del commissariato di pubblica sicurezza ha notificato ad un cittadino italiano di 49 anni un’ordinanza di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Lamezia Terme – Sez. GIP – GUP (GIP Valentina Gallo e sostituto procuratore Luigi Maffia).

Il provvedimento è il frutto di una intensa attività investigativa messa in atto dagli uomini della sezione anticrimine della polizia di stato di Lamezia Terme che ha portato alla raccolta di gravi indizi a carico dell’uomo dal comportamento spesso violento e reiterato nel tempo verso la propria coniuge, tanto da far temere per l’incolumità della stessa.

L’uomo, ora, dovrà stare lontano da tutti i membri della sua famiglia e dalla casa familiare, con il divieto di accedervi senza una autorizzazione del giudice, nonché gli è fatto divieto di avvicinarsi, nel raggio di 100 metri, dai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai luoghi di lavoro della stessa, ma anche dei prossimi congiunti, con i quali non potrà comunicare in nessun modo.

l.c.