Il ragazzo è risultato positivo al drug-test per aver assunto due sostanze vietate. L' impatto non ha provocato danni alle persone ma solo ai veicoli coinvolti

La Polizia Locale lametina, nella giornata di ieri, con l'ausilio della Polizia Stradale, ha ricostruito e chiarito la dinamica di un rocambolesco sinistro, fortunatamente senza danni a persone.

F.E., di anni 27, lametino, ha causato un incidente sulla Complanare della SS 280, all'altezza del Ristorante Piccolo Forno.

Si è dato alla fuga, e dopo aver abbandonato il veicolo in un terreno privato nei pressi di località Trigna/ Palazzo, ha iniziato a vagare a piedi in autostrada.

Dopo essere stato intercettato dagli agenti della Polstrada, è stato preso in consegna dagli uomini della Polizia Locale, che erano sulle tracce del soggetto, perché intervenuti per rilevare il sinistro segnalato in precedenza alla Centrale Operativa.

I controlli sulla persona, hanno permesso di accertare che il conducente, guidava con patente revocata, aveva numerosi pregiudizi penali ed era sottoposto, in atto, all'obbligo di presentazione alla P.G..

I rilievi etilometrici davano esito negativo. Il giovane è risultato invece positivo al drug-test, per aver assunto almeno due sostanze vietate.

Dopo le formalità di rito, allo stesso sono state contestate numerose violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 5.200,00 euro di sanzioni.

Il giovane, è sottoposto ai prelievi di laboratorio, presso il locale nosocomio cittadino per la conferma dello stato di alterazione da sostanze psicotrope.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Fortunatamente l'impatto non ha causato danni alle persone ma solo ai veicoli coinvolti.

All'esito della conferma dello stato di alterazione, F.E., sarà deferito all'autorità giudiziaria per la violazione di cui all'art. 187 del codice della strada.