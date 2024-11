I baschi verdi hanno rinvenuto, in un negozio gestito da un imprenditore cinese, oltre 45mila articoli che non rispettavano le prescrizioni previste dalle leggi dell'Unine europea

L’attività investigativa svolta dai finanzieri di Lamezia terme ha permesso di individuare e sottoporre a controllo un negozio gestito da un imprenditore di nazionalità cinese, esercente il commercio, anche “all’ingrosso”, di articoli di vario genere, provenienti, nella massima parte, dall’oriente asiatico. I “baschi verdi”, durante l’ispezione dell’esercizio commerciale, hanno subito individuato moltissimi prodotti che non rispettavano le prescrizioni previste dalle leggi italiane e dell’unione europea.

Il controllo è stato esteso a tutti i locali della ditta, permettendo il rinvenimento e l’immediato sequestro amministrativo di oltre 45.000 articoli, per varie violazioni concernenti la mancanza di istruzioni in lingua italiana, delle indicazioni di provenienza e dei dati del soggetto importatore, di fondamentale importanza ai fini della effettiva tutela degli acquirenti.

Tutti gli oggetti erano già posti in vendita ovvero pronti ad essere immessi in commercio. tra i beni sequestrati erano presenti vari prodotti, destinati ai consumatori in occasione della imminente festa della notte di “halloween” (tra gli altri lanterne, zucche, maschere, scheletri e costumi, tutti insicuri e potenzialmente pericolosi per la salute). L’imprenditore veniva sanzionato e segnalato alle autorità competenti.se immessi sul mercato, il valore degli oggetti sequestrati si sarebbe attestato attorno ai 40.000 euro.