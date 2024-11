La Guardia di Finanza ha sequestrati a un uomo di etnia cinese circa 6 mila prodotti insicuri. Questi erano privi di indicazioni necessarie circa l'origine e la provenienza, nonché sul tipo e le caratteristiche dei materiali dai quali sono composti

Tra i prodotti sequestrati anche salvagenti gonfiabili e cuffie da mare, potenzialmente pericolosi. E' l'operazione messa a segno dai baschi verdi del gruppo della guardia di finanza di Lamezia Terme finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato dei beni e servizi, con specifico riferimento alla tutela della sicurezza dei prodotti posti in commercio nel pieno svolgimento della stagione estiva. Nello specifico, l'azione ispettiva svolta dai finanzieri si e' concentrata su un esercizio commerciale di Lamezia gestito da soggetti di etnia cinese, dedito alla vendita all'ingrosso di articoli casalinghi e giocattoli. Nel corso dell'ispezione dei locali aziendali sono stati individuati e sequestrati, fra l'altro, salvagenti gonfiabili e cuffie da mare, privi delle informazioni minime per i consumatori - obbligatorie per legge - sulle adeguate modalita' d'uso e sui pericoli derivanti da utilizzo non conforme. I medesimi oggetti erano anche privi di indicazioni necessarie circa l'origine e la provenienza, nonche' sul tipo e le caratteristiche dei materiali dai quali sono composti, tutti elementi indispensabili ad assicurare la qualita' del prodotto e, quindi, a tutelare gli acquirenti dei beni. L'estensione del controllo ha consentito di rinvenire, inoltre, piu' di 4 mila oggetti vari, soprattutto di cancelleria per ufficio, sottoposti dalla Gdf a sequestro amministrativo per le medesime ragioni. Il responsabile dell'esercizio commerciale e' stato segnalato all'autorita' amministrativa.