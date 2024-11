I carabinieri hanno sorpreso l’uomo in macchina intento a scartare la corrispondenza

Ieri sera durante i servizi di controllo del territorio svolti dai reparti della compagnia carabinieri di Lamezia Terme, l’attenzione di una pattuglia dell’aliquota radiomobile che perlustrava l’area di Sant’Eufemia è stata colpita da un’autovettura in sosta. Insolito l’orario e insolita la posizione del veicolo, parcheggiato sulla pubblica via non troppo distante dal locale Centro Meccanizzazione Postale, ove viene smistata tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza della regione Calabria. I carabinieri, insospettitisi, si sono avvicinati all’abitacolo ed hanno sorpreso all’interno dello stesso un soggetto, munito di coltello a serramanico, intento a scartare pacchi e pacchetti.

La circostanza è apparsa particolarmente insolita ai militari che hanno pertanto approfondito il controllo. Il soggetto L.P.G. di 59 anni è risultato essere un dipendente del citato centro postale ed i pacchi all’interno dell’autovettura, più di quaranta, erano tutti sigillati con tanto di mittente, destinatario e timbro di annullo postale. Da una successiva e più accurata ricostruzione dell’accaduto, si è accertato che il furbetto delle poste, durante i suoi turni di servizio allo smistamento corrispondenza, intercettava tutti quei pacchi e quelle missive non tracciabili, indisturbato li sottraeva e si appropriava del contenuto. Per lui sono inevitabilmente scattate le manette mentre i militari stanno cercando di risalire a tutti quei destinatari che ormai avevano rinunciato all’idea che quei pacchi smarriti potessero giungere presso le rispettive abitazioni. Stamane, in sede di rito per direttissima l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.

l.c.