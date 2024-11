Un altro tassello viene meno nell’ospedale lametino già saturo di criticità

Non c’è pace per l’ospedale di Lamezia Terme. Dopo i problemi nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, Pediatria e Cardiologia, ora non sarebbe più possibile effettuare esami di ecodoppler. Una circostanza che si inserisce in una realtà già claudicante che ha raccolto prenotazioni fino addirittura al prossimo gennaio 2016. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il responsabile dell’ambulatorio è assente per malattia e sarebbe bastata questa circostanza a mandare in tilt questa branca del nosocomio.



Eppure si tratta di un tipo di esame importante, spesso adoperato d’urgenza per chiarire situazioni anomale. L’eco doppler studia, infatti, il passaggio del sangue nelle arterie e nelle vene, fornendo così indicazioni su eventuali anomalie e sul livello di irrorazione degli organi. Spesso viene ritenuto indispensabile anche in situazioni da pronto soccorso.



La nomina del nuovo commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Perri era stata accolta con entusiasmo, sperando che riuscisse a mettere un freno all’effetto domino che sta colpendo i reparti lametini. Perri però ha appena raccolto il testimone e ha, sicuramente tempo, per lavorare su una situazione così farraginosa in cui la mancanza di personale è sicuramente l’ago della bilancia.



Tiziana Bagnato