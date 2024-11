L’anziano uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservato in ospedale a Catanzaro. Il conducente del mezzo è stato invece arrestato

Ha causato un incidente stradale, investendo un pedone di 77 anni, che si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio Catanzaro.



Il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, giovane 31enne, lametino, è risultato in stato di alterazione da sostanze stupefacenti; per questo motivo la Polizia Locale lametina, diretta dal Dott. Salvatore Zucco, lo ha arrestato, in applicazione della nuova normativa in materia di lesioni gravi ogravissime ed omicidio stradale.



La misura è scattata all'esito degli accertamenti clinici di laboratorio svolti presso il locale nosocomio cittadino che hanno confermato e certificato lo stato di alterazione da sostanze psicotrope già evidenziato dallo strumento precursore in uso al Corpo della Polizia Locale.

Dopo le formalità di rito, e dopo la prescritta informativa al Sostituto Procuratore di turno, G.M. Scavello, l'arrestato è stato tradotto presso la camera di sicurezza della Polizia cittadina, in attesa dell'udienza di convalida.