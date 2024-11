L'uomo, coinvolto nell'operazione contro il clan Giampà, risultava irreperibile dal 10 agosto scorso. Nel pomeriggio si è presentato presso la locale stazione dei Carabinieri

Questo pomeriggio, presso la stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme Sambias,e si è consegnato Gino Strangis, destinatario di misura cautelare in carcere per 416 bis. L’uomo, coinvolto in un'operazione contro il clan Giampà risultava irreperibile dallo scorso 10 agosto.

Le persone destinatarie dal provvedimento erano in totale 8. Tutte erano coinvolte nel procedimento Perseo e accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso con riguardo ai loro trascorsi di presunti affiliati alla cosca Giampà.

In tale circostanza in carcere ci finirono: Emiliano Fozza, di 37 anni; Domenico Sirianni, di 31 anni; Pino Strangis, di 41 anni; Carmine Vincenzo Notarianni, di 59 anni, Antonio Fragale, di 55 anni, Giuseppe Ammendola, di 33 anni, Antonio Muraca, di 47. Strangis, invece, si rese irreperibile, fino a questo pomeriggio.

