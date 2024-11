Trentenne incastrato dalle telecamere di sorveglianza piazzate in città

Lamezia Terme (Cz) - Ha afferrato una tredicenne per un braccio tentando di palpeggiarla. La ragazzina è riuscita a divincolarsi ed è fuggita via terrorizzata. Il presunto molestatore è stato individuato e denunciato. E’ accaduto a Lamezia Terme. La giovanissima vittima delle molestie stava rientrando a casa da scuola. E’ stata avvicinata in pieno centro da un uomo che ha tentato di abusare di lei dopo averla spinta in una stradina secondaria. La ragazza è scappata via. I genitori hanno presentato un esposto in questura. Grazie alla testimonianza della 13enne e alle telecamere di sorveglianza presenti in città il molestatore è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.